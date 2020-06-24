شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: نجاح اليابان فى الحد من حالات كورونا يعوق الأبحاث على عقار "أفيجان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة "رويترز"، أنه فى الوقت الذي تتسابق فيه الدول لتطوير علاجات ولقاحات لفيروس كورونا COVID-19 ، أصبحت اليابان ضحية لنجاحها، حيث أدى تباطؤ الإصابات الجديدة إلى نقص عدد المرضى للتسجيل في التجارب السريرية على عقار" أفيجان "لعلاج فيروس كورونا.



عراقيل نتيجة قلة عدد مصابى كورونا

وأضافت الوكالة، تجري التجارب السريرية لأكثر من 10 لقاحات محتملة، بما في ذلك 6 لقاحات على الأقل في الصين، ولكن من المتوقع أن تبدأ التجارب البشرية الأولى في اليابان الشهر المقبل، موضحة أنه فيما يتعلق بتطوير العلاجات، وافقت روسيا والهند على عقار "أفيجان "التابع لشركة فيوجي فيلم" Fujifilm Holdings Corp "كعلاج لفيروس كورونا COVID-19، لكن اليابان، التي روج رئيس وزرائها شينزو آبي، لإمكانات الدواء وكانت تأمل في الموافقة عليه في مايو، لم ترى القرار حتى يوليو على الأقل.



عدم الموافقة على عقار افيجان

وقالت تيتسويا ناكامورا، التي تجري تجربة أفيجان في مستشفى جونما الجامعي في وسط اليابان: "بسبب انخفاض عدد الإصابات بالفيروس التاجي، نعتقد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل اكتمال البحث السريري، من المؤسف أن أفيجان تمت الموافقة عليه في الخارج ولكن ليس في اليابان، حيث كان أداء اليابان أفضل من معظم الدول المتقدمة في معالجة المرض الذي أودى بحياة أكثر من 470ألف شخص حول العالم، في حين دفع الوباء النظام الطبي الياباني إلى حافة الانهيار في الأشهر الأخيرة.

وأضافت أنه تم إطلاق حوالي 54 تجربة سريرية تتعلق بفيروس كورونا COVID-19 في اليابان، ولكن معظمها لا يزال في مرحلة تجنيد المرضى، وفقًا لبيانات تتبع التجارب، وارتفع الاهتمام بعقار أفيجان، المعروف عمومًا باسم فافيبيرافير، في مارس بعد أن قال مسؤول صيني إنه يبدو أنه يساعد المرضى على التعافي من فيروس كورونا COVID-19 وهو الآن يخضع لما لا يقل عن 25 تجربة سريرية حول العالم.

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وقال الدكتور ناكامورا إن التأخير التنظيمي لعقار "أفيجان "يرجع جزئياً إلى حقيقة أنه كان ينبغي إجراء الدراسات في بلدان متعددة في وقت واحد، لكن مثل هذه الدراسات "مكلفة للغاية".

وأوضحت، شركة "فوجي فيلم" إنها تعمل على استكمال التجارب السريرية "في أقرب وقت ممكن".

من جانبها أضافت شركة التكنولوجيا الحيوية هيليوس Healios اليابانية في إبريل أنها تعتزم إضافة مرضى فيروس كورونا COVID-19 إلى تجربتها لعلاج الرئة لكنها لم تجند أيًا منها حتى الآن.

أكد المدير المالي ريتشارد كينكيد: "كنا حريصين على تحديد حجم المجموعة في ضوء انخفاض عدد المرضى في اليابان، ولذا فنحن نسعى فقط لتسجيل حوالي 5 مرضى، موضحا أنه مع ندرة المرضى المحليين.

وأوضح ياسويوكي صحارا المسؤول بوزارة الصحة، قد تضطر اليابان، إلى الاعتماد بشكل أكبر على البيانات، والنتائج الخارجية للمساعدة، في الموافقات التنظيمية، هذه الممارسة شائعة "إذا اعتبرت جودة البيانات جيدة بما فيه الكفاية"، ولم يعلق على الموافقات الروسية أو الهندية لعقار "أفيجان" لعلاج فيروس كورونا، وما إذا كانت البيانات من تلك الدول يمكن استخدامها في اليابان، ولم تستجب وكالة الأدوية والأجهزة الطبية، الجهة المنظمة الرئيسية للأدوية في اليابان، للموافقة على الدواء.