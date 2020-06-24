شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمُنع المريض بداء السكري من تناول السكر تماماً؟.. استشاري يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال استشاري الغدد الصماء والسكر الدكتور ناصر الجهني، أن الإصابة بداء السكري لا يعني منع السكر تماماً أثناء اتباع نظاماً غذائياً.

وأضاف الجهني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أنه يجب على مرضى السكري اتباع نظاماً غذائياً صحياً متوازناً على أن يكون قليل الدهون والملح والسكر.

وتابع: “يجب أن نكون قادرين على الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطعمة بما في ذلك بعض من السكر ولكن بحذر”.