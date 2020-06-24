لماذا يجب تجفيف أذن الطفل بعد حمام السباحة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوصت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين، الوالدين بتجفيف أذن الطفل جيدا بعد الخروج من حمام السباحة باستخدام منشفة.

وأضافت أنه يمكن استخدام مجفف الشعر في تجفيف الأذن، مع مراعاة أن يتم ضبطه على درجة حرارة منخفضة إلى حد ما على مسافة 10 سم من أذن الطفل.

وعللت الرابطة أهمية ذلك بأن وجود ماء في الأذن يؤدي إلى الإصابة بالتهاب القناة السمعية، والذي تتمثل أعراضه في احمرار الأذن وتورمها وشعور بحكة بها.





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وفي حال ملاحظة هذه الأعراض يجب استشارة طبيب الأنف والأذن والحنجرة على وجه السرعة لعلاج الالتهاب في الوقت المناسب، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الألمانية.

وللوقاية ينبغي على الوالدين إعطاء الطفل نوعية معينة من سدادات الأذن أو قبعات السباحة عند الذهاب إلى حمام السباحة.



