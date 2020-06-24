لهذه الأسباب.. احذر العدسات اللاصقة أثناء السباحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر طبيب العيون الألماني البروفيسور كلاوس كورسيفن من أن ارتداء العدسات اللاصقة أثناء السباحة يرفع خطر الإصابة بالتهاب القرنية.

وعلل كورسيفن ذلك بأن العدسات اللاصقة، لا سيما الرطبة، قد تتشبع بالماء وتمتص ما به من جراثيم أو مواد كيميائية كالكلور مسببة الإصابة بالالتهاب، الذي قد يُلحق أضرارا جسيمة بالبصر، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وتتمثل أعراض التهاب القرنية في تورم القرنية وتدهور الرؤية واحمرار العين وتشنجات الجفن والشعور بوجود جسم غريب في العين والألم الشديد والحساسية ضد الضوء وزيادة الإفرازات الدمعية.

لذا يجب استشارة الطبيب على وجه السرعة للخضوع للعلاج في الوقت المناسب عند ظهور أعراض التهاب القرنية.

ولتجنب هذا الخطر، ينصح كورسيفن بعدم ارتداء عدسات لاصقة وارتداء نظارة سباحة بدلا منها.