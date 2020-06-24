رئيس البرلمان الليبي يطلب تدخل مصر عسكريا في حال اختراق سرت المزيد

الخليج 365الأربعاء 2020/6/24 11:38 ص بتوقيت أبوظبي
قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إن الشعب يطلب رسميًا من القاهرة التدخل بقوات عسكرية إذا اقتضت ضرورات الحفاظ على الأمن القومي لبلاده ومصر.
وأضاف صالح في مقابلة مع وكالة الأنباء المصرية أنه في حال اختراق مدينة سرت من قبل المليشيات ومرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سنطلب تدخل القوات المسلحة المصرية لمساندة الجيش الليبي.
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