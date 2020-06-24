تعرفي على طريقة إعداد وتحضير السوفليه بالفرن

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- بياض البيض : 2 حبة

- صفار البيض : 1 حبة

- بودرة الكاكاو : 4 ملاعق كبيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- سكر : 3 ملاعق كبيرة (عادي)

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- سكر البودرة : نصف كوب

- الماء : كوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- طحين : ملعقة كبيرة

- بودرة الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة (كمية إضافية)

- بودرة الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة (كمية إضافية) الطريقة: سخني الفرن على حرارة 180 دقيقة.

ادهني أكواب الفرن الصغيرة بالزبدة ورشة طحين.

انخلي السكر البودرة مع الكاكاو البودرة والطحين في طبق.

أضيفي الكاكاو البودرة والماء واخلطي جيداً حتى يصبح المزيج ناعم.

انقلي المزيج لقدر غير لاصق وضعيه على نار متوسطة مع التحريك لمدة 10 دقائق حتى تتكاثف المكونات ويصبح القوام سميكاً ثم ازيليه عن النار واتركيه قليلاً.

اخفقي بياض البيض مع عصير الليمون حتى يتضاعف حجم البياض.

أضيفي السكر العادي للخليط واخفقي.

أضيفي صفار البيض والفانيلا لمزيج الكاكاو والزبدة والطحين وحركي.

أضيفي بياض البيض بالتدريج بالخليط وحركي حتى تتجانس المكونات.

وزعي الخليط في الأكواب المجهزة وأدخليها للفرن لمدة 15 دقيقة.

ازيلي الأكواب من الفرن وقدميها ساخنة مع الآيس كريم أو رشة سكر بودرة حسب الرغبة Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الحلاوة الطحينية تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الكاكاو الخفيف

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