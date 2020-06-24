تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مهلبية التوفي

القاهرة - لايف ستايل المقادير - للتوفي : الزبدة : نصف كوب

سكر : نصف كوب

كريمة : نصف كوب (سائلة) - مقادير المهلبية : حليب : 3 اكواب

سكر : 4 ملاعق كبيرة

النشاء : 4 ملاعق كبيرة

ماء الزهر : 2 ملعقة كبيرة Advertisements

الطريقة: لتحضير صلصة التوفي: ضعي الزبدة والسكر في قدر على نار متوسطة وقلبي حتى تذوب الزبدة مع السكر ويصبح اللون داكناً قليلاً وناعماً.

أضيفي الكريمة بالتدريج مع التحريك ثم أضيفي الفانيلا وحركي حتى يبدأ المزيج بالغليان ويصبح كثيفاً.

ازيلي الصلصة عن النار واتركيها لتبرد

لتحضر المهلبية: صبي أكواب الحليب بقدر على النار، ثم أضيفي السكر، والنشا، وحركي حتى يغلي، ثم أضيفي ماء الزهر وحركي حتى يتشكل لديك خليط كريمي.

اسكبي الخليط بأكواب التقديم، وضعيهم في الثلاجة لمدة ساعة.

عند التقديم وزعي صلصة التوفي المحضرة وقدميه. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المهلبية بالبرتقال تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كب كيك جوز الهند بالكريمة لضيافة عيد مميزة

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