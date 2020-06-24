تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكتيل الموز بحليب اللوز للرجيم

المقادير

- الموز : 3 حبات (مُقشّر ومُقطّع إلى قطع صغيرة)

- حليب لوز : 3 اكواب (غير مُحلّى)

- ثلج : 3 مكعبات الطريقة: تُضاف المكوّنات إلى وعاء الخلّاط الكهربائي، مع الضرب على سرعة متوسّطة حتّى يتكوّن خليط ناعم وكريميّ القوام.

يصب المزيج في أكواب التقديم ويقدم فوراً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الموز بحبيبات الشوكولاتة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكويت اللوز

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