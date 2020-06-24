تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك الزبادي

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- للحشوة : جبن كريمي : علبتين

البيض : 3 حبات

سكر : كوب

لبن زبادي : 2 كوب

الفانيليا : ملعقة صغيرة

عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

ملح : ربع ملعقة صغيرة

النشاء : ملعقة كبيرة - مقادير قاعدة التشيز كيك : بسكويت دايجستف : 2 كوب (مطحون)

السكر البني : 2 ملعقة كبيرة

الزبدة : 4 ملاعق كبيرة (مذابة) الطريقة: Advertisements اخلطي البسكوت المطحون مع السكر البني ثم أضيفي الزبدة المذوبة جيداً ورصي المزيج في صينية التشيز كيك.

سخني الفرن على حرارة 325 درجة وأدخلي الصينية للفرن لمدة 6 دقائق ثم ازيليها من الفرن وضعيها جانباً لتبرد.

اخفقي الجبن الكريمي بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح ناعماً وكريمياً ثم أضيفي البيض الواحدة تلو الأخرى مع الخفق حتى يتجانس الخليط.

أضيفي السكر واخلطي ثم أضيفي اللبن الزبادي والفانيلا وعصير الليمون والملح والنشا وقلبي حتى يتجانس الخليط.

صبي الخليط فوق قاعدة التشيز كيك المحضرة مسبقاً.

أدخلي الصينية للفرن على حرارة 325 درجة لمدة 40 - 50 دقيقة حتى تتماسك ثم اتركيها لتبرد في حرارة الغرفة واحفظيها في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل قبل التقديم.

عند التقديم زينيها بالفواكة المفضلة لديك وقطعيها وقدميها باردة قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير التوت بالليمون

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