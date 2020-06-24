تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكويت اللوز

المقادير

- مقادير العجينة :

دقيق : 2 كوب

لوز : كوب (شرائح)

ملح : ربع ملعقة صغيرة

هيل : ربع ملعقة صغيرة

القرفة : ربع ملعقة صغيرة

الزنجبيل : ربع ملعقة صغيرة

الزبدة : كوب (بدرجة الحرارة العادية)

السكر الناعم : ثلاث أرباع الكوب (بودرة)

صفار البيض : 1 حبة (كبير الحجم)

الفانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة)

- للتغطية :

السكر الناعم : حسب الرغبة (بودرة)

الطريقة:

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في محضرة الطعام ضعي الدقيق، اللوز، الملح، الهيل، القرفة، الزنجبيل، شغلي إلى أن يصبح ناعم جدا. أخرجيه واتركيه جانبا.

في وعاء محضرة الطعام ضعي الزبدة والسكر، وشغلي على سرعة متوسطة ليصبح ناعما ثم أضيفي صفار البيض والفانيليا. شغلي ليندمج جيدا.

أضيفي الخليط الدقيق واللوز، شغلي ليختلط.

شكلي العجينة إلى قرص، غلفيها وضعيها في البراد لمدة ساعة.

أخرجي من الثلاجة ليصبح لين.

سخني الفرن 180مْ، أحضري صواني قصيرة، بطنيها بورق الزبدة.

خذي قطعة صغيرة، اعمليها كرة، ثم اعمليها هلال، ضعيها على الصواني متباعدة.

اخبزي 14 – 15 دقيقة لتصبح ذهبية.

مباشرة بعد إخراجها من الفرن ضعيها في السكر الناعم وقلبيها بهدوء لتتغطى جيدا. اتركيها لتبرد.

فكرة: إذا كانت العجينة لا تتماسك بسهولة أضيفي قليل من الحليب.

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