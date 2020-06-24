شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتسلل «البلاستيك» لما نأكله من نباتات؟.. بحث علمي يكشف الحقيقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

نشرت مجلة “نيتشر نانوتكنولوجي” نتائج تقدم أدلة واضحة على أن البلاستيك يمكن أن يتراكم في النباتات”، في تحذير واضح من خطورة ذلك على سلامة الغذاء والاستدامة الزراعية.

وحذر خبراء في مجال الزراعة من أن الجزيئات متناهية الصغر من البلاستيك، يمكن أن تتسلل من البيئات الأرضية إلى الأنسجة النباتية، بما في ذلك للمحاصيل التي يأكلها الإنسان.

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من جانبها، أكدت شركة “سينغ” المهتمة بأبحاث الزراعة في بيان لها أن التجارب أعطت الشركة دليلًا على امتصاص قطع البلاستيك متناهية الصغر وتراكمها في النباتات، على مستوى الأنسجة والجزيئات”، محذرة من أن انتشار البلاستيك في النبات يمكن أن يكون “من الجذور وحتى الأوراق”.

وأجرى العلماء تجارب لإنماء النباتات في تربة ممزوجة بمواد بلاستيكية صغيرة، وبعد 7 أسابيع لاحظوا اختلافا في طريقة نموها نتيجة تسلل اللدائن إليها.