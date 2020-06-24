تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كفتة السمك بالبطاطس

القاهرة - لايف ستايل المقادير - سمك الفيليه : نصف كيلو (مقلي ومقشر ومفتت)

- البطاطس : 5 حبات (مسلوقة)

- صلصة طماطم : 5 ملاعق كبيرة

- البيض : 3 حبات (أحمر)

- بقسماط : كوب ونصف (ناعم)

- البصل : 2 حبة (مفروم ناعم)

- الثوم : 5 فصوص (مهروس)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- روزماري : ملعقة صغيرة

- الزيت : حسب الحاجة (للقلي) الطريقة: قطعي السمك والثوم والبصل ثم ضعيهم في الخلاط الكهربائي مع الزيت والروزماري والملح حتى يتم الفرم جيداً.

اهرسي البطاطس ثم اخلطيها مع السمك مع إضافة الملح والفلفل.

اصنعي أصابع كبيرة الحجم من الكفتة ثم ضعيها في البيض مع ملح وفلفل و روزماري ثم البقسماط وتقلى في الزيت ثم ترفع.

في طاسة على النار شوحي البصل في زيت زيتون ثم أضيفي الملح والثوم.

أضيفي الصلصة ثم الماء والروزماري واتركيها حتى تتسبك.

قدمي الكفتة وفوقها الصلصة Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية سمك بالفرن للرجيم طريقة إعداد وتحضير البطاطس المحمرة بالبيض والبقسماط

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