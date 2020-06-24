تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فخذة خروف مشوية بالفرن

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- فخذ خروف : 2 كيلو ونصف (ضاني)

- البصل : 2 كيلو

- الزعتر : 5 ملاعق كبيرة

- جوزة الطيب : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : 2 ملعقة صغيرة

- بهارات : 5 ملاعق صغيرة

- مرق اللحم : 600 ملليلتر

- زيت الزيتون : 10 ملاعق كبيرة

- خل التفاح : 2 ملعقة كبيرة الطريقة: جهزي فخذ الضأن للشواء واغسليه ثم جففيه بمناديل ورقية وضعيه في وعاء عميق.

تبلي الفخذ بالملح والفلفل الأسود وبهارات اللحم، وجوزة الطيب.

قشري البصل وافرميه على شكل شرائح.

ضعي زيت الزيتون في مقلاة واسعة على النار وضعي فخذة الضأن في الزيت الساخن وحمريها من الجهتين.

اتركي كل جهة تتحمر لمدة 8 دقائق ثم قلبيها على الناحية الأخرى وحمريها لمدة 8 دقائق لتصبح باللون البني.

ارفعي الفخذ من المقلاة وضعيه جانباً ثم ضعي مكانه البصل بعد تقطيعه لشرائح وقلبيه بالزيت حتى يذبل ثم أضيفي الزعتر.

أحضري صينية كبيرة وأعيدي الفخذ فوق البصل.

أضيفي مرق اللحم وخل التفاح واتركيهم على النار ثم ضعيهم على اللحم واتركيه حتى ينضج حوالي 3 ساعات.

بعد ذلك يوضع في طبق التقديم مزين بالمكسرات. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالباربيكيو والبهارات تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سجق بالبصل والخضار

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