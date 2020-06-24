تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أومليت بالبقدنس للفطور

المقادير

- البيض : 8 حبات (كبير الحجم)

- طحين : 3 ملاعق كبيرة

- حليب : كوب (سائل)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- بقدونس : نصف باقة (مفروم)

- جبن فيتا : كوب (مفتت)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

الطريقة:

يُسخّن الفرن، على حرارة 180 درجة مئويّة.

يُضاف الطحين إلى وعاء، مع الحليب، ويُخفق المكوّنان بمضرب يدوي. ثمّ، يفقس البيض، مع الاستمرار في التقليب بخفّة. يُملّح الخليط، فيُبهّر.

تُبطّن صينيّة الفرن بطبقتين من ورق الخبز، مع غطاء الجوانب، ثمّ يُسكب خليط البيض فيه، فيوزّع فوقه الجبن المفتّت حتّى يُغطّيه، وفرم البقدونس.

تُدخل الصينيّة إلى الفرن الساخن، وتُطهى لنحو عشرين دقيقة، مع مُلاحظة ذوبان أي سائل عن السطح، مع انقضاء الوقت المذكور. توضع الصينيّة جانبًا لدقيقتين، بعد إخراجها من الفرن، ثمّ، يُطوى جانبا الـ"أومليت"، التي تلفّ على هيئة لفافة عبر الإمساك بورق الخبز. تقطّع اللفافة إلى نحو ثماني قطعةً أو عشر منها، بالسكّين. يُقدّم الطبق على الفور

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