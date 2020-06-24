تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كبة الدجاج المقلية

المقادير

- للتغطية :

بقسماط : كوب

الدقيق الأبيض : نصف كوب

البيض : 1 حبة

ملح : ربع ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- الزيت : غزير (للقلي)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- الكاري : ملعقة صغيرة

- الشطة : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- بقسماط : 3 ملاعق كبيرة

- البيض : 1 حبة (كبير الحجم)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم)

- كزبرة خضراء : ربع كوب (مفرومة)

- بقدونس : ربع كوب (مفروم)

- البطاطس : 2 حبة (كبيرة الحجم / مسلوقة ومهروسة)

- الدجاج : 2 كوب (مسلوق ومقطع)

الطريقة:

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في بولة كبيرة، نضع البطاطس والبصل والثوم والبيض والبقدونس والكزبرة، ونتبلها بالملح والفلفل الأسود والكاري والشطة، ونخلطهم جيداً.

نضيف الدجاج والبقسماط إلى البولة، ونخلط مرة أخرى حتى تتجانس كل المكونات.

في طبق واسع ومسطح، نضع الدقيق ونتبله بالملح والفلفل الأسود.

في طبق آخر نضع البقسماط، وفي بولة متوسطة نضع البيض ونتبله بالفلفل الأسود، ونخفقه جيداً.

في مقلاة عميقة وعلى نار متوسطة نضع الزيت حتى يسخن "يقدح".

نشكل خليط الدجاج على هيئة كرات متوسطة، ونغمسه في الدقيق ثم في البيض، ثم في البقسماط ليغطيه بالكامل.

نقلي كبة الدجاج في الزيت، ونقلبها حتى تكتسب اللون الذهبي.

بإستخدام ملعقة ذات ثقوب، نرفع الكبة من الزيت، ونضعها على ورق مطبخ لتتخلص من الزيت الزائد.

نقدم الكبة ساخنة.

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