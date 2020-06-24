تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شكشوكة بالفلفل والطماطم

المقادير

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- طماطم : 3 حبات (كبيرة الحجم / مُقشّرةً ومفرومةً)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- فليفلة خضراء : 1 حبة (مفرومة فرمًا ناعمًا)

- البيض : 3 حبات

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم / للتزيين)

الطريقة:

يُصبّ الزيت في مقلاة واسعة، على النار، وحين يسخن، يُضاف فرم البصل والفليفلة، مع التقليب لخمس دقائق، مع مُلاحظة ذبول البصل، بعد انقضاء الوقت المذكور.

يُضاف فرم البندورة. يُنثر الملح والفلفل. تُخفّف الحرارة، وتُترك المكوّنات على النار لنحو عشر دقائق.

يفقس البيض، فتغطّى المقلاة، وتدع على النار لدقيقتين. يُزيّن الطبق بالبقدونس، ويُقدّم ساخنًا، وإلى جانبه الخبز المحمّص.

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