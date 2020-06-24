المقادير

- زيتون أسود : كوب (بدون بذور)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الثوم : فصّان (مهروس)

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم فرماً ناعماً)

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- كيبر : ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : رشّة

- الزعتر : ملعقة صغيرة الطريقة: 1. في وعاء متوسط الحجم، ضعي الزيتون، زيت الزيتون، الثوم، والبقدونس. 2. اطحني بواسطة الخلاط الكهربائي حتى تصبح المكونات كالمعجون. 3. أضيفي الكيبر وعصير الليمون ونكهّي بالفلفل الأسود والزعتر. Advertisements 4. اطحني من جديد حتى تتشكّل صلصة متماسكة. 5. اسكبي تغميسة الزيتون في طبق وقدّميها. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ستيك الدجاج بصوص الليمون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالثوم وجبن البارميزان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تغميسة الزيتون الأسود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.