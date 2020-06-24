4 سلوكيات لبناء جهاز مناعة قوي ضد أي فيروسات تعرف عليها

عرض العالم سعودي في مجال المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، 4 سلوكيات لبناء مناعة قوية ضد أي فيروسات، وغرد على حسابه بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي قائلًا: "إن المناعة تكون قوية بتنفيذ التالي":

1) ترك التدخين

2) ممارسة الرياضة

3) النوم الكافي

4) الغذاء الذي يحتوي على مضادات أكسدة (ورقيات، خضار، ثوم، بصل، عسل، الحبة السوداء، الفواكه الحمضية...الخ).

كما أكد الخضيري على تجنب المواد التصنيعية وكذلك المكملات الغذائية إلا إذا وصفها الطبيب المعالج، وأيضا تجنب الدعايات الكاذبة التي تبيع الوهم أو أدوية عشبية مجهولة لم تثبت فوائدها إلا بإعلانات كاذبة.

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