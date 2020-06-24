شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن اكتئاب الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتئاب الحمل من الأشياء الطبيعية التى تمر بها السيدات خلال شهور الحمل قد يكون ذلك نتيجة التغيرات الهرمونية فى الجسم أو نتيجة الاجهاد والتعب الشديد ، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن اكتئاب الحمل عند السيدات وفقا لما ذكره موقع mayoclinic

س:ما مدى انتشار الاكتئاب أثناء الحمل؟

ج:تشير الأبحاث إلى أن حوالي 7 ٪ من النساء الحوامل يعانين من الاكتئاب أثناء الحمل. قد تكون المعدلات أعلى في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، والاكتئاب هو اضطراب مزاجي يسبب الشعور المستمر بالحزن وفقدان الاهتمام .

س: هي عوامل خطر الاكتئاب أثناء الحمل؟

ج:تشمل بعض عوامل خطر الاكتئاب أثناء الحمل ما يلي" القلق، ضغوط الحياة، تاريخ الاكتئاب، ضعف الدعم الاجتماعي،الحمل غير المقصود".

س:ما هي علامات وأعراض الاكتئاب أثناء الحمل؟

ج:علامات وأعراض الاكتئاب أثناء الحمل هي نفسها التي تحدث مع الاكتئاب في العموم وتتضمن الدلائل الإضافية التي قد تشير إلى الاكتئاب أثناء الحمل ما يلي:

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1:القلق المفرط بشأن طفلك.

2:اضطرابات شديدة فى النوم.

3:الشعور بالحزن الشديد.

4: عدم القدرة على ممارسة الأنشطة ممتعة.

5:التفكير بالموت او الانتحار.

6:البكاء المتكرر.

س:ما أهمية علاج الاكتئاب أثناء الحمل؟

إذا كنتِ تعانين من الاكتئاب غير المعالج ، فقد لا تطلبين الرعاية المثلى قبل الولادة ، أو تناول الأطعمة الصحية التي يحتاجها طفلك ، أو الحصول على الطاقة اللازمة لرعاية نفسك. أنتِ أيضًا أكثر عرضة للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة وتواجهين صعوبة في الارتباط بطفلك.

اعتمادًا على شدة الاكتئاب ، قد تشمل خيارات العلاج النفسي أو مضادات الاكتئاب.