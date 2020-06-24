شكرا لقرائتكم خبر عن ثلث مرضى كورونا ببرنامج التأمين الطبي بأمريكا دخلوا المستشفى وتوفى ربعهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير أمريكي أن ثلث المسجلين ببرنامج التأمين الطبي بأمريكا وتم تشخيصهم بفيروس كورونا اضطروا إلى دخول المستشفى، وتوفي أكثر من ربعهم، حيث وجد التقرير، بناء على تقارير الرعاية الطبية المقدمة بين يناير ومنتصف مايو، أن أكثر من 325 ألف في برنامج التأمين تم تشخيصهم بالفيروس وتم نقل ما يقرب من 110 ألف منهم إلى المستشفى.

وبحسب موقع شبكة "CNN" الأمريكية أكد تقرير مراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية إن 28٪ ممن أُدخلوا المستشفى توفوا ونفس النسبة تعافوا وعادوا إلى منازلهم.

وهذه البيانات تعتبر تقارير أولية تلقي نظرة على من ثبت تعرضه للفيروس، وأكدت أن كبار السن وذوي الحالات المزمنة وذوي الدخل المنخفض ، والأمريكيين ذوي البشرة السمراء واللاتينيين هم أكثر المتضررين من الوباء.

وقالت سيما فيرما، مديرة مراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية: "تؤكد البيانات أيضًا التفاوتات التي تم فهمها منذ فترة طويلة واستمرارها بعناد في النتائج الصحية للأقليات العرقية وذوي البشرة السمراء".

وبشكل عام، كان هناك ما يقرب من 525 حالة لكل 100 ألف مسجّل في برنامج الرعاية الطبية لكبار السن ولكن كان هناك أكثر من 1100 حالة لكل 100 ألف مسجّل من ذوي البشرة السمراء وما يقرب من 700 تشخيص لكل 100 ألف شخص من أصل إسباني.

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وكان المعدل للآسيويين 450 ولذوي البشرة الفاتحة 425 لكل 100 ألف.

كان لدى أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 85 وما فوق معدل ما يقرب من 1150 تشخيصًا لكل 100 ألف مُسجل ، مقارنةً بحوالي 350 لكل 100 ألف بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 إلى 74 عامًا و 550 حالة لكل 100 ألف للأشخاص من 75 إلى 84 عامًا.

ومن بين الذين دخلوا المستشفى بكوفيد 19، كانت الحالات المزمنة الأكثر شيوعًا هي ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وأمراض الكلى المزمنة 9٪ فقط مصابون بالربو قضى نصف أولئك الذين تم نقلهم إلى المستشفى ما يصل إلى سبعة أيام هناك ، بينما بقي 9 ٪ ثلاثة أسابيع أو أكثر.