دراسة تؤكد أن عقار المتفورمين لعلاج السكر يقلل الإصابة بكورونا لدى النساء

كشفت وكالة "رويترز"، أن هناك بعض الدراسات التي أجريت على فيروس كورونا التاجي الجديد، لإيجاد علاجات، ولقاحات تعالج وتحمى من الفيروس COVID-19، موضحة أنه قد تكون النساء اللاتى يتناولن عقار الميتفورمين المستخدم على نطاق واسع لعلاج مرض السكري أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا القاتل ـ COVID-19، وفقًا لدراسة نشرت مؤخرا.

وقالت الصحيفة، من بين أكثر من 6200 بالغ مصاب بداء السكري أو السمنة، والذين دخلوا المستشفى بعد اصابتهم بفيروس كورونا COVID-19، كان هناك عدد أقل من الوفيات بين النساء اللاتي كن يتناولن عقار المتفورمين، وكانوا أقل عرضة للوفاة بسبب المرض بنسبة 21 إ إلى 24 % تقريبًا، لم تظهر هذه العلاقة عند الرجال.

وقالت كارولين برامانتي من جامعة مينيسوتا: "نعلم أن للميتفورمين تأثيرات مختلفة بين الرجال والنساء، في تجربة الوقاية من مرض السكري، قلل الميتفورمين من (بروتين الالتهاب التفاعلي سي).

وقالت رويترز، إن الميتفورمين يقلل أيضًا من مستويات TNF-alpha، وهو بروتين التهاب يبدو أنه يجعل فيروس كورونا أسوا COVID-19 .

وأضافت، أن الدراسات تشير إلى أن الميتفورمين قد يخفض مستويات ألفا TNF إلى حد أكبر لدى النساء منه لدى الرجال.

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وأكدت كارولين برامانتي: "حقيقة أننا رأينا فائدة للنساء فقط ، موضحة أن هناك حاجة لتجارب سريرية رسمية لتأكيد النظريات التي أثارتها هذه الدراسة القائمة على الملاحظة.

وأضافت أن الميتفورمين، هو دواء آمن ورخيص ومتاح على نطاق واسع، مما يجعله "علاجًا واقعيًا للغاية" إذا ثبت في تجارب أكبر.

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