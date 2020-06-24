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شكرا لقرائتكم خبر عن بعض الأدوية قد تؤدى لتساقط الشعر.. منها عقاقير الكوليسترول وقرحة المعدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية، حدوث تساقط الشعرالموصوف تقنيًا باسم الثعلبة كأثر جانبي نادر لكل العقاقير المخفضة للكوليسترول، كما يمكن أن تؤدي العديد من الأدوية الأخرى إلى تساقط الشعر أيضًا: ومنها دواء مثبط للحمض يستخدم لقرحة المعدة أو الاثني عشر، مضادات الالتهابات غير الستيرويدية مثل الأيبوبروفين ، مضادات الاكتئاب وأدوية أخرى لارتفاع ضغط الدم ، مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين.
تختلف الآليات وهي صورة مربكة ، على سبيل المثال ، في بعض حالات فقدان الشعر لدى النساء بسبب انقطاع الطمث (يؤدي انخفاض هرمون الاستروجين إلى زيادة نسبة الهرمونات الأخرى ، وحويصلات الشعر حساسة لأي تدفق في مستويات الهرمون).
يمكن استعادة نمو الشعر الطبيعي في البعض عن طريق العلاج بالهرمونات البديلة (HRT) ولكن ، في حالات أخرى ، يحدث تساقط الشعر بسبب العلاج التعويضي بالهرمونات.
عندما يشتبه في أن الدواء هو السبب ، فإن الإجراء الصحيح - تحت إشراف طبي - هو التوقف عن تناوله وإعادة تقييمه ، شريطة أن يكون الدواء غير ضروري.
إذا تم استعادة نمو الشعر واستغرق الأمر شهرين أو ثلاثة للتأكد من ذلك - فإن المرحلة التالية هي إعادة التحدي ، حيث يمكنك تجربة الدواء الأصلي مرة أخرى.
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