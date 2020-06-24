إصابات جديدة بكورونا في الصين ووفيات بأمريكا اللاتينية

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الأربعاء، تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية انخفاضا من 22 في اليوم السابق، فيما تجاوزت حصيلة الفيروس الـ 100 ألف وفاة في أمريكا اللاتينية والكاريبي، أكثر من نصفها في البرازيل.



وتشهد العاصمة تفشيا جديدا مرتبطا بسوق لبيع المواد الغذائية بالجملة أصيب خلاله أكثر من 250 شخصا منذ 11 يونيو/ حزيران.

وتفرض السلطات المحلية قيودا على التنقل بالعاصمة وتكثف من الإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس بعد سلسلة من الإصابات المحلية.

وأبلغت الصين كذلك عن ثلاث حالات إصابة لقادمين من الخارج، انخفاضا من تسع قبل يوم، وعن ثلاث حالات جديدة دون أعراض، انخفاضا من سبع في اليوم السابق.

ولا تحصي الصين المرضى الحاملين للفيروس دون ظهور أعراض عليهم ضمن حالات الإصابة المؤكدة.

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فيما تجاوزت حصيلة كوفيد-19، الثلاثاء، الـ 100 ألف وفاة في أمريكا اللاتينية والكاريبي، أكثر من نصفها في البرازيل، بحسب إحصاء أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

وسُجلت أكثر من 2,1 مليون إصابة بالفيروس في المنطقة منذ بدء الوباء، وتُعتبر البرازيل والمكسيك والبيرو وتشيلي الأكثر تضررا منه.

ويواصل وباء كوفيد-19 تفشيه في القارة الأمريكية فيما تظهر بؤر محلية جديدة في أوروبا أدت الثلاثاء إلى فرض الحجر مجددا في كانتونين ألمانيين.

وفي أمريكا اللاتينية التي باتت بؤرة الفيروس، تبقى البرازيل ثاني أكثر الدول تضرّراً جراء الوباء في العالم بعد الولايات المتحدة.

أما في هندوراس، الدولة الصغيرة في أمريكا الوسطى البالغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، فتبلغ الحصيلة الرسمية 300 وفاة، غير أن سكرتير جمعية مكاتب دفن الموتى خيسوس موران يرجح حصيلة أعلى بخمس مرات.