نظام غذائى للرضع الذين يعانون من القىء والحمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما يمرض طفلك ويعاني من الحمى ، يصبح تحديًا جسديًا وعقليًا لك، ففي بعض الأحيان ، أفضل طريقة لزيادة القوة لمحاربة العدوى هي إعطاء طفلك نظامًا غذائيًا يعزز دفاعات الجسم. عند إصابة الطفل الرضيع بالحمى، يكون من التحدى محاولة إطعامه ، ولكن في مثل هذه الحالة ، يجب أن تحاول إطعام طفلك الأشياء التي يحبها والتأكد أيضًا من أن النظام الغذائي صحي ومغذي.
أطعمة للأطفال المصابين بالحمىإذا كان الطفل الرضيع يعانى من الحمى وعمره ما بين ( 6-12 شهرًا)، إليك بعض الأطعمة التي يمكنك تقديمها لطفلك أثناء الحمى: البطاطا الحلوة:يمكنك إدخال البطاطا الحلوة في النظام الغذائي للطفل في حوالي 6 أشهر من العمر. الشوربة: إعطاء الطفل وعاء من الحساء الساخن يضمن أكبر قدر من التغذية التي يحتاجها ، ومن السهل صنع واحتواء جميع الفيتامينات والمعادن الضرورية في الكثير. هريس الخضار والفاكهة: من أكثر الأشياء الطبيعية التي يجب تناولها أثناء الحمى هريس من الخضار أو الفاكهة ، يمكنك اختيار أي فاكهة أو خضار (لتحضير البوريه) ، من أهمها التفاح والبازلاء والجزر .
حليب الأم أو الحليب الاصطناعي: في بعض الأحيان ، قد يبدأ طفلك في تناول حليب الأم أو الحليب الاصطناعي ، حيث يحتوي حليب الأم على تغذية عالية تضمن أن يكون طفلك رطب أثناء الحمى ، لذلك لا تتردد في إعطائه له، ويحتوي حليب الأم أيضا على أجسام مضادة تساعد على تحسين مناعة طفلك وتمنع العدوى. ماء الشعير (8 أشهر): الشعير هو حبة متنوعة ومغذية تقدم للأطفال الرضع، و يمكن طهي الشعير في الحساء ، حيث يتم مزجه في حساء فهو مليء بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل.
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