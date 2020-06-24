شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الولادة بالتنويم المغناطيسى وعلاقتها بتخفيف الألم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الولادة بالتنويم المغناطيسى، هى أحدث أشكال الولادة التى تلجأ إليها العديد من السيدات فى بلاد مختلفة، ويوصف التنويم المغناطيسي بأنه تعليم كامل قبل الولادة، يُعلم تقنيات تنفس الأم الحامل والتنويم المغناطيسي الذاتي للولادة الطبيعية، الخالية من مسكنات الألم، تعلّم هذه الطريقة النساء كيفية استرخاء أجسامهن لتقليل الألم وتجنب الإفراج عن الأدرينالين الناجم عن الإجهاد ، والذي يمكن أن يطيل المخاض.

وحسب ما ذكره موقع hypnotherapy عندما يكون الجسم والعقل في حالة استرخاء تام ، يمكن أن تحدث الولادة بسرعة أكبر وبدون ألم لأن الجسم لا يحارب العملية الطبيعية.

الهدف من التنويم المغناطيسي أثناء الولادة ، هو المساعدة على الولادة في بيئة مريحة وهادئة وخالية من التوتر والقلق والخوف، فالقلق والتوتر أثناء المخاض يمكن أن يمنع عضلات الولادة من العمل كما ينبغي، وذلك هو أنه من خلال حضور دروس التنويم المغناطيسي ، يمكنك تعلم تقنيات لتعزيز الشعور بالهدوء.

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تعتبر الولادة بالطريقة المغناطيسية خيار شائع بشكل متزايد للأمهات اللواتي يبحثن عن نهج طبيعي ، أي أولئك الذين يفضلون الابتعاد عن الأدوية أثناء الولادة، تحظى بشعبية لأولئك الذين يشعرون بالقلق بشأن الولادة. قد يكون هذا هو الحال إذا كان طفلك الأول ، أو إذا كانت لديك تجربة سابقة مرهقة أثناء الولادة.

أثناء المخاض ، إذا شعرت بالقلق أو التوتر الشديد أو حتى بالخوف سيتم إطلاق هرمونات التوتر (مثل الأدرينالين) في الجسم، فالأدرينالين هو الهرمون الذي يضعنا في وضع "القتال أو الهروب"، هذا يعني أنه سيتم دفع الدم نحو المجموعات العضلية الأكبر في أطرافك .

يمكن لهرمونات الإجهاد أيضًا أن تقلل من احتمالية إنتاج "هرمون الحب" للجسم ، مما يخفف من آلام المخاض، في حين أن الإجهاد سيحدث بشكل طبيعي عندما تكون في المخاض ، فإن إبقائه عند مستوى منخفض يمكن أن يساعد جسمك على التعامل بشكل أفضل مع العملية ويساعد على تقليل إدراكك للألم.