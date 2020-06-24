الإمارات تطلق أول مرحلة ثالثة في العالم من التجارب السريرية للقاح ضد COVID-19

أعلنت السلطات الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، بدء المرحلة الثالثة من التجربة السريرية الأولى على مستوى العالم للقاح (كوفيد-19).

جاء ذلك عقب حفل أقيم اليوم عبر مؤتمر بالفيديو بين أبوظبي وبيكين.

وتأتي هذه التجربة من رؤية والتزام القيادة الإماراتية بالتغلب على الوباء من خلال جهد تعاوني عالمي.

وتم توقيع اتفاقية تعاون إكلينيكي بين شركة الأدوية الصينية العملاقة Sinopharm China National Biotec Group CNBG والمجموعة 42 (G42)، وهي شركة صناعية رائدة مقرها في أبوظبي.

وستقود G42 عمليات التجارب السريرية في الإمارات العربية المتحدة تحت إشراف دائرة الصحة في أبوظبي.

حضر الحفل في الإمارات عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، والشيخ عبدالله بن محمد الحامد رئيس دائرة الصحة أبوظبي، وني جيان السفير الصيني لدى دولة الإمارات؛ ود. حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر الإماراتي، والدكتور جمال الكعبي وكيل وزارة الصحة بالإنابة.





كما حضر أيضا ليو جينجزن رئيس شركة Sinopharm ؛ يانج شياو مينج، رئيس شركة Sinopharm CNBG ؛ لي كان رئيس Sinopharm International ؛ هاو بينج رئيس SASAC.

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كما شارك الدكتور علي الظاهري سفير الإمارات لدى الصين، ووفد كبير من ممثلي Sinopharm CNBG والسلطات الطبية الصينية في الحفل الذي عقد عبر تقنية الفيديو من مدينتي بكين ووهان.

وتعليقا على المبادرة قال عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي: "تحتاج الدول الآن أكثر من أي وقت مضى إلى العمل في شراكة وثيقة بين الحكومة والقطاع الخاص لخلق مبادرات جديدة وإطلاق برامج ووضع سياسات صارمة".

وأضاف: "لهذا الغرض ترحب دولة الإمارات العربية المتحدة بكل مساهمات دول العالم والكيانات المبتكرة والأفراد المبدعين الملتزمين بخلق فرص للتعاون المشترك لمواجهة خطر COVID-19 وهزيمة هذا الوباء العالمي".





وتنقسم عملية التجارب السريرية عادة إلى ثلاث مراحل، تبحث المرحلة الأولى بشكل رئيسي في سلامة اللقاح، فيما تقيم المرحلة الثانية المناعة الذاتية وتستكشف عملية التحصين في عدد محدود من الأفراد، أما المرحلة الثالثة تدرس سلامة وفعالية اللقاح في عينة أكبر من السكان.

وإذا تم تأكيد لقاح آمن وفعال طوال عملية التجربة السريرية بأكملها يعتبر الاختبار ناجحًا، ويدخل اللقاح في مرحلة تصنيع واسعة النطاق.

واجتاز لقاح سينوفارم سي إن بي جي المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية دون إظهار أي ردود فعل سلبية خطيرة، حيث يولد 100٪ من المتطوعين أجسامًا مضادة بعد جرعتين خلال 28 يومًا.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد الحامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي: "هذه الشراكة تسلط الضوء على نهج الإمارات الواسع لمكافحة الفيروس والذي يتضمن أبحاثاً مبتكرة في العلاجات الفعالة وقدرات الاختبار المعززة والتعاون المستمر مع المجتمع الدولي".



