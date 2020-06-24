وكالة أنباء سوريا: الدفاع الجوي يتصدى لهجوم في أجواء ريف محافظة حماة المزيد

قالت وكالة "سانا" الرسمية السورية، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء ريف حماة مساء الثلاثاء، وتمكنت من إسقاط عدد منها.



ويأتي ذلك بعد ساعات من تصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية أطلقت صواريخ على بعض المواقع للجيش السوري في ريف السويداء بجنوب البلاد وريف دير الزور شرقي سوريا.

وأسفر استهداف المواقع عن مقتل اثنين من العسكريين وإصابة 4 آخرين بجروح، حسب مصدر عسكري لـ"سانا".