الخليج 365الأربعاء 2020/6/24 02:06 ص بتوقيت أبوظبي
قالت وكالة "سانا" الرسمية السورية، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء ريف حماة مساء الثلاثاء، وتمكنت من إسقاط عدد منها.
ويأتي ذلك بعد ساعات من تصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية أطلقت صواريخ على بعض المواقع للجيش السوري في ريف السويداء بجنوب البلاد وريف دير الزور شرقي سوريا.
وأسفر استهداف المواقع عن مقتل اثنين من العسكريين وإصابة 4 آخرين بجروح، حسب مصدر عسكري لـ"سانا".
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة أنباء سوريا: الدفاع الجوي يتصدى لهجوم في أجواء ريف محافظة حماة المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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