شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تفشى كورونا بمصانع اللحوم الأمريكية.. توقعات بتزايد الإصابات فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أنه قد يكون الهواء البارد هو السبب في تفشي فيروس كورونا، في مصانع تعبئة اللحوم، في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتعتبر علامة مقلقة على أن الحالات قد ترتفع هذا الشتاء، فقد أصيب الآلاف من عمال مصانع تعبئة اللحوم في جميع أنحاء البلاد بفيروس كورونا.



الهواء البارد فى المصانع سبب انتشار الفيروس

وقالت الصحيفة، يجب الحفاظ على مصانع تعبئة اللحوم في درجات حرارة باردة، للحفاظ على اللحوم طازجة، لكن الدراسات تشير إلى أن الهواء البارد قد يسمح للفيروس بالبقاء لفترة أطول خارج الجسم، يدرس العلماء، كيف يمكن لدرجات الحرارة والتهوية، وظروف العمل، أن تزيد من معدلات انتشار الفيروس، وما إذا كان الشتاء يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الحالات.



مصانع تعبئة اللحوم

وقالت الصحيفة، عندما اعتقد مسؤولو تكساس، أن أزمة فيروس كورونا التاجي، قد تم التحكم فيها بما يكفي لإعادة فتح الاقتصاد هناك، شوهد ارتفاع في الحالات في مقاطعة مور، بـ "كارولاينا"، وتعتبر "مور "، هي موطن لأكبر مصانع تجهيز اللحوم في الولايات المتحدة.

وأضافت، المقاطعة يبلغ عدد سكانها أقل من 22000 ألف شخص، وهناك 877 حالة إصابة بفيروس كورونا في مور، مات 14 شخص منهم.

وأكدت الصحيفة، يعمل حوالي 3 آلاف شخص في مصنع" JBS "، طبقا لتقرير مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكي"CDC"، في 8 مايو، أصيب بفيروس كورونا 113 عاملاً في شركتين لتعليب اللحوم، في تكساس.

ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، أصيب أكثر من 100 شخص في مصنع كولورادو "جيه بي إس "بالمرض وتوفي 4، وأصيب ما يقرب من 900 عامل في مصنع ساوث داكوتا سميثفيلد بفيروس كورونا، وتوفي واحد، وتوفى 186 على الأقل من العاملين في تايسون فودز بفيروس كورونا.

إجمالاً، أصيب ما يقرب من 4000 عامل في مصانع اللحوم في 115 مصنعًا، في 19 ولاية بالولايات المتحدة، وفقا لتقرير مركز السيطرة على الأمراض في مايو.

وأوضحت الصحيفة، يشير تقرير مركز السيطرة على الأمراض، إلى أن هناك عدة أسباب لذلك، حيث أنه غالبًا ما يتم جمع العمال في هذه المرافق جنبا إلى جنب أثناء العمل على غرار خط التجميع، كما أن عملهم مرهق جسديًا، مما يجعل استخدام قناع الوجه أكثر تحديًا، رأى مسؤولو مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، أن العمال يرتدون أقنعتهم فوق أفواههم فقط، ويضبطونها بشكل متكرر، ويكافح أصحاب العمل في بعض الأحيان لمواكبة ممارسات التنظيف، والصرف الصحي المكثفة، بالإضافة إلى ذلك، فإنه قد يكون التواصل أيضًا قضية رئيسية، أخبر أحد المصانع، مركز السيطرة على الأمراض، أن عمالها يتحدثون 40 لغة أساسية مختلفة، مما يجعل مما لا شك فيه أنه من الصعب إبلاغ إجراءات السلامة بشكل جيد إلى العمال، بالإضافة إلى الظروف المكتظة بالعمال، داخل أماكن عملهم، أفاد العديد من الموظفين، أنهم يعيشون في منازل مزدحمة، ومتعددة الأجيال، ويتشاركون المساحات الصغيرة بالإضافة إلى وسائل النقل، لذلك كانوا في أماكن قريبة ثابتة، مما يسهل انتشار فيروس كورونا التاجي.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه من الأسباب الأخرى التي أدت إلى انتشار الفيروس في مصانع اللحوم، هي أنه من المفترض أن تبقى مصانع تعبئة اللحوم أقل من 50 درجة فهرنهايت، من أجل منع اللحوم من الفساد، أو نمو البكتيريا، التي تزدهر غالبًا في ظروف أكثر دفئًا، مما يجعل هذه الإمكان أكثر برودة من غيرها، كما أن فيروس كورونا أفضل حالًا في درجات الحرارة المنخفضة، ولا يزال العلماء يعملون على فهم الآثار الدقيقة للحرارة والرطوبة على الفيروس وانتشاره، ولكن يبدو أن البرد هو مناخه المفضل.

وقالت الصحيفة، في هذا الربيع، ذكر الرئيس ترامب، أن حرارة الصيف والرطوبة، يمكن أن تبطئ بشكل كبير من انتشار فيروس كورونا التاجي،وقد دعمت نظريته "أطباق بتري"، أو الاختبارات في المعامل، حيث بدأ الفيروس أقل قدرة على البقاء والتكاثر في المختبر عند تعرضه للحرارة والرطوبة، لكن قتل الفيروس فعليًا يتطلب "130F "درجة، من الحرارة، من المرجح ألا تصل درجة الحرارة إلى أي مكان في الولايات المتحدة أو العالم.

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وجدت دراسة أجرتها جامعة برينستون، أن الفوائد المعتدلة للطقس الدافئ، لن تتناسب مع سرعة انتشار الفيروس في غياب مناعة الإنسان، حيث أنه في حين أن الحرارة قد لا تقتل الفيروس، إلا أن البرد قد يتركه لفترة طويلة في الهواء.

وقالت سيما أسدي، وهي مهندسة كيميائية في جامعة كاليفورنيا،" تسمح درجات الحرارة المنخفضة، للفيروس بالبقاء على قيد الحياة خارج الجسم لفترة أطول، مما يزيد من بقاء الفيروس في الهواء"، وهذا يزيد بالفعل من خطر العدوى في هذه المصانع.

وقالت الصحيفة، تشير مجموعة متزايدة من الأدلة، بما في ذلك البحث الذي تقوم به" سيما أسدي"، إلى أن فيروس كورونا التاجي، يمكن أن يعيش في ضباب دقيق للغاية ينتشر في الهواء عندما يتحدث الناس ببساطة، وليس فقط عندما يسعلون ويعطسون.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع مصانع تعبئة اللحوم بتهوية عالية، وقد تم اتخاذ إجراء آخر لتحسين عقمها وسلامتها، مما قد يؤدي دون قصد إلى زيادة انتشار فيروس كورونا، من أجل منع الملوثات من تراكم وتلوث اللحوم في المرافق، يجب استبدال الهواء في هذه المباني الضخمة بالكامل 6 مرات في الساعة على الأقل، والنتيجة هي جزء من نفق الرياح، والذي قد يكون له تأثير على انتشار الفيروس.

وقالت، نظريًا، قد تجعل سرعات الهواء العالية هذه المنطقة حول الفرد أكثر أمانًا، عن طريق تخفيف تركيز الهباء الجوي، حيث يتطاير الهباء الجوي بسرعة كبيرة بحيث لا يمكن استنشاقها.

وأضافت، لكن من ناحية أخرى، فإن سرعات الهواء العالية قد تزيد من قدرة الفيروس، في الانتشار في الهباء الجوي الذي يفرزه الناس، مما يجعل مسافة 6 أقدام من المسافة الاجتماعية سهلة على الجسيمات الفيروسية لاختراقها.

وأوضحت، إن هذه العوامل البيئية، إلى جانب العوامل الاجتماعية مثل حواجز اللغة، وأماكن المعيشة الضيقة، قد تؤدي إلى عاصفة مثالية لانتشار فيروس كورونا في هذه المرافق، والتي تعتبر أعمالًا أساسية، وتبقى مفتوحة في جميع أنحاء الوباء (باستثناء تلك التي أغلقت وسطها) نتيجة تفشي الفيروس فيها.

ويشعر مسؤولو الصحة العامة بالفعل بالقلق، من تفشى فيروس كورونا ونشاطه في الشتاء، حيث أن هذا قد يعني تداخله مع موسم الأنفلونزا، والذى قد يصيب الناس بفيروسات الجهاز التنفسي.

وأوضحت انه إذا كان فيروس كورونا، أفضل حالًا في البرد، فقد يعني ذلك أن الهواء الشتوي سيزيد من حالات فيروس كورونا.

يحاول الباحثون في جامعة تكساس، حاليًا دراسة سلوك الفيروس، في مصانع تعبئة اللحوم، من أجل وضع تدابير أمان أفضل فيه،ا ومحاولة التنبؤ بكيفية تصرف الفيروس في فصل الشتاء.