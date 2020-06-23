"الأساور" لمنع خروج المحجورين في الأردن

تبدأ الحكومة الأردنية، الثلاثاء، تطبيق استخدام الأساور الإلكترونية على العائدين من الخارج لتنظيم الحجر المنزلي الاحترازي، تحسبا من تفشي فيروس كورونا.



ووفق ما أفادت وسائل إعلام أردنية، فإن مدة الحجر المنزلي ستكون 14 يوما، حيث سيطلب من المحجورين، تحميل تطبيق خاص لاستخدام الأسورة الإلكترونية.

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وكان مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن العميد الركن مازن الفراية، أعلن في وقت سابق أن بلاده استلمت السبت الماضي الأساور الإلكترونية.

وقال الفراية في تصريحات صحفية محلية إن الأساور الإلكترونية هي أداة ضبط، للتأكد من بقاء المحجور منزليا ضمن دائرة تمنع اختلاطه بالآخرين، وفي حال نزعها سيتم التعامل مع الحالة قانونيا وتطبيق عقوبة نقل العدوى للآخرين.

تجدر الإشارة إلى عدد الإصابات الإجمالي في الأردن بفيروس كورونا بلغ حتى الثلاثاء، 1042 حالة، بينما تم تسجيل 9 وفيات جراء العدوى.