تعرفي علي وصفة مغربية لتفتيح الجسم كله

تفتيح الجسم كله هي رغبة لدى بعض الفتيات، ولكن استخدام كريمات ومستحضرات التجميل باهظة الثمن، فضلا عن احتوائها على كمية كبيرة من الكيماويات والتي يمكن أن تضر البشرة أكثر من إفادتها، وقدمت خبيرة التجميل سناء قصوري، وصفة مغربية مجربة ونتائجها مضمونة لتفتيح الجسم كله

طريقة تحضير وصفة تبييض الجسم

تخلط كميات متساوية من الطحينة الخام دون إضافات، مع كمية متساوية من بهار الكركم.

يقلب المزيج لحين الحصول على عجية لينة.

يوضع الخليط على الجسم، ويفضل تركه لساعة على الأقل.

اشطفي جسمك بعد الماسك، ثم ادهني زيت جوز الهند.

كرري العملية 3 مرات في الأسبوع على الأقل للحصول على أفضل نتائج.

Advertisements

يذكر أن سناء قصوري، خبيرة تجميل مغربية، تعيش بين القاهرة والسعودية، حاصلة على شهادة من معهد الخليج للمكياج بالرياض في مجال التجميل والمكياج.

قد يهمك ايضا:

تعرفي علي قناع الكركم لإزالة آثار الحبوب من الوجه

صبغ الشعر بالكركم والكركديه لشعر لامع وانسيابي