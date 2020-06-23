فوائد قشر الموز للجمال..لا تفكري في رميه ثانية

هل تتخيلين أنه بعد الانتهاء من تناول إحدى ثمرات الموز، فكأنك قد منحت نفسك الفرصة كي تبدين أكثر جمالا، وكذلك أكثر صحة، لأن فوائد قشر الموز للجمال تجعلك تحتفظين به، وتفكرين ألف مرة قبل رميه، وهو ما سنحاول أن نوضحه لكِ، فبعد التعرف على الاستخدامات وأهم الطرق التي يمكنك بها الحفاظ على نضارة بشرتك وجمالك، وكذلك الفوائد التي تأتي تعود على صحتك من تناول هذا القشر. اعتدنا جميعا للأسف أن نتخلص من قشر الموز على اعتبار أن لا فائدة له، ولكن ما أثبتته التجارب والاستخدامات أن الأمر يبدو وكأننا نلقي بنعمة كبيرة، معتبرين أنها غير صالحة للأكل ولا يمكنها الاعتماد عليها في أمور مختلفة، رغم أن قشر الموز يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين B6 وB12، بخلاف الماغنسيوم والبوتاسيوم، وكذلك الألياف والبروتين، ويمكن عند تناوله مزجه مع عصائر ومكونات أخرى للتخلص من مذاقه المر قليلا.

أهم فوائد قشر الموز

الفوائد التي يمكنكم الحصول عليها من تناول قشر الموز أو استخدامه بحيل صغيرة مع الطعام، أو في صنع ماسكات ووصفات طبيعية للبشرة والشعر تجعلكم لا تستغنون عن الاعتماد عليه.. ويمكننا تناول التعرف على أهم هذه الفوائد، وهي: فوائد قشر الموز للبشرة يعمل قشر الموز على الحفاظ على صحة البشرة، فهو يقل من الانتفاخ حول العينين، وكذلك يساهم في التخلص من التجاعيد، ويساعد على تفتيح البشرة، ويساخدمه كثيرون في ترطيب البشرة، وفي بعض الأحيان من الممكن أن يتم استخدامه من أجل علاج الصدفية، أو تخفيف حكة الجلد. وتأتي هذه الفوائد نتيجة احتواء الموز على الفينولات التي تحوي خصائص من شأنها ان تعمل كمضاد للميكروبات والأكسدة، غير أنه يحوي على مستخلصات تعمل كمواد مضادة للالتهابات. ومن أهم الطرق لاستخدام قشر الموز والاستفادة منه في الحصول على بشرة أفضل وأكثر صحة، تعملين على: لعلاج حب الشباب في حالة معاناتك مع حب الشباب والالتهابات التي تصيب البشرة، يمكنك فرك قشرة من الموز على مكان الحبوب برفق لمدة من 5- 10 دقائق. تغسلين بشرتك جيدا بالماء النظيف، وتكررين الأمر مرتين يوميا. وذلك كون القشر يحتوي على فيتامين ج و هـ، وكذلك الزنك واللحديد وهي عناصر غذائية تساعد على تهدئة البشرة الملتهبة.

تقليل التجاعيد يمكنك التخلص من تجاعيد الوجه والخطوط عن طريق قشر الموز بسبب خصائصة المضادة للاكسدة واحتوائه على الفيتامينات. تقومين بوضع قشر الموز على بشرة نظيفة في أماكن التجاعيد بجانب العين. تتركين القشر لمدة 30 دقيقة أو أكثر، ويمكن تركها طوال فترة الليل وقبل النوم. تكرار الأمر لما يقر من 3 مرات أسبوعيا. ويمكنك تجربة وصفة أخرى: تخلطين فشر الموز مع صفار البيض في الخلاط الكهربائي، ويمكنك إضافة قليل من الماء ليكون المزيج سائل قليلا. تضعين المزيج على وجهك، وتتركيه حتى يجف ويبدأ في شد وجهك. اغسلي وجهك جيدا بماء فاتر، وكرري الماسك أسبوعيا.

التخلص من الندوب قشر الموز قادر على تقليل تهيج الجلد، وكذلك علاج التورم والاحمرار، والتخلص من الندوب، كونه يحتوي على الأحماض الدهنية، التي يتم استخدامها في كثير من مستحضرات التجميل

تضعين قشر الموز على المناطق المصابة بالندوب. تتركينه على البشرة لمدة ساعة أو أكثر يوميا. تكررين الأمر كل يوم، حتى تبدأ الندوب في الاختفاء.

ترطيب البشرة استخدمي قشر الموز من أجل التخلص من جفاف البشرة، بنوزيعه على بشرتك بعد غسلها. تتركينه على البشرة 30 دقيقة وأكثر، ثم تقومين بغسلها، وترطيبها بأي من الكريمات المرطبة, تكررين الأمر لما يقرب من 3 مرات على مدار الأسبوع. علاج انتفاخ العيون يمكنك وضع قشر الموز في الفريزر لمدة 15 دقيقة. تضعين القشر بعد خروجه من الفريزر على المنطقة أسفل العين، وسيعمل على تهدئة الانتفاخ ويقلل من آثاره. اتركيه على عينيك لمدة 20 دقيقة، واغسلي وجهك بعدها، على ان تكررين الامر مرتين أسبوعيا.

كذلك فوائد قشر الموز للقدمين يمكن وضع قشر الموز على القدم والكعب لعلاج الجفاف والتشقق. اهرسي قشرة مع الثمرة نفسها وخلطهما جيدا فيالخلاط، ثم ضعي المزيج على الكعبين لمدة 10 دقائق اغسلي قدمك بعدها، واستمري على تكرار الأمر مرتين أسبوعيا للتخلص من التشقق وإبقاء قدمك رطبة.

غير أن هناك فوائد أخرى يمكنك الحصول عليه من خلال استخدام قشر الموز: يمكنك استخدام قشر الموز في منح اسنانك بياضا طبيعيا، بعيدا عن المواد الأخرى التي قد تضر بمينا الأسنان، فقومين بغسل أسنانك جيدا، وتحضرين قشر الموز وتبدأين في فرك أسنانك لمدة دقيقتين، على ان تكررين الامر يوميا حتى تحصلين على النتيجة التي تريدينها. فرك قشر الموز على الأحذية والجلود الطبيعية، وكذلك الفضة، يعمل على حصولها على لمعان وبريق مميز، وكأنها جديدة. وضعه على المناطق التي تؤلمك على الجلد، يساعد في تخفيف الألم ويعمل كمسكن طبيعي. نقع قشر الموز في ماء، واستخدام الماء في ري النباتات يساعد على منحها المكونات والعناصر الغذائية التي تساعد على نموها بطريقة أفضل. كما يمكن الاعتماد عليه في وصفات الشعر الطبيعية للتخلص من القشرة، والعمل على إبقائه ناعم غير مجعد. استمتعي بفوائد قشر الموز لجمالك، ولا تلقي به مرة أخرى.

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