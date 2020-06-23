ما سبب الشعور بتنميل القدمين؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يشعر العديد من الاشخاص بخدران في القدمين أو كما يُسمى "تنميل"، وقد يصاحب هذا الشعور بعض الآلم والقلق، وقد نختبر هذا الشعور كثيرا في حياتنا اليومية، لكن تتفاوت حدّته من شخص إلى آخر.

فقد يشعر البعض بهذا الشعور لعدة دقائق فيما قد يستمر مع البعض لفترات طويلة من الزمن وقد يكون السبب عدة أمور سوف نستعرض بعضها.

ما هي الأسباب المحتملة للشعور بالخدران؟

داء سكري

يعتبر داء السكري هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للشعور الدائم بخدران القدمين، ويكون ذلك بسبب تلف الأعصاب الناجم عن ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وقد يشمل داء السكري أعراضا أخرى مثل كثرة التبول، والعطش الشديد، وجفاف في الفم، وحكة في الجلد، ورائحة نفس كريهة بالإضافة لتنميل في القدمين.

لذلك عند شعورك بتنميل في القدمين بالإضافة إلى إحدى هذه الأعراض عليك زيارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد ما إذا كنت مصابًا بداء السكري.

الحمل

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قد يكون من الأعراض غير المألوفة هي تنميل القدمين أثناء الحمل، إلا أن نمو الرحم قد يضغط على الأعصاب التي تتدفق إلى أسفل الساقين، وهذا سيسبب إحساسا بالتنميل أو الوخز.

ويمكنكِ التخفيف من ذلك عن طريق رفع القدمين والاستراحة وعدم الوقوف لفترات طويلة، وأيضاً ترطيب القدمين، وإذا تفاقم الشعور بالوخز ولم يزُل وكان مصحوبًا بتورم، يجب عليك زيارة طبيبك.

نقص فيتامينات

إن نقص الفيتامينات، وخاصة فيتامين B، قد يسبب وخزًا في القدمين، وقد يصاحبه بعض هذه الأعراض مثل إعياء، أو ضيق في التنفس أو دوخة، أو صداع في الرأس، أو ألم في صدر.

لذلك عليك مراجعة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة، وتناول مكملات غذائية أو علاج إذا كنت بحاجة له.

فشل كلوي

قد يؤدي الفشل الكلوي إلى وخز وتنميل في القدمين، ويصاحبه عدد من الأعراض الأخرى مثل تشنجات في العضلات، وضعف في العضلات، والشعور الدائم بتنميل في القدمين.