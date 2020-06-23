نشر اعترافات خادمة ضربت رضيعين تم إيداعهما الإنعاش

كشفت خادمة تحمل جنسية آسيوية، عن الأسباب التي دفعتها إلى ضرب رضيعين يبلغان من العمر 3 أشهر والتسبب في إيداعهما الإنعاش داخل مستشفى بالكويت.

وبحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، قالت الخادمة في التحقيقات إنها تتولى رعاية وإطعام وتنظيف 5 أطفال متفاوتي الأعمار منهم الرضيعان، وأن كفيلتها وزوجها دائما منشغلان، ويتم إلقاء كامل المسؤولية عليها منذ استيقاظ الأطفال حتى خلودهم للنوم.

قالت المتهمة إن الحمل ثقل عليها وانها لم تعد تتحمل الإزعاج الصادر عن الأطفال الخمسة، مشيرة الى أنها لم تكن تقصد إيذاء الرضيعين وإنما هي معتادة على ضرب الأطفال طلبا للهدوء وكذلك لتربيتهم.

وشددت المتهمة على أنها لم تقصد إيذاء الأطفال، مؤكدة أنها قامت بتربية 3 من أشقاء المجني عليهما.

ونفى الأبوان أقوال المتهمة بشأن إلقاء كل المسؤوليات عليها، مؤكدين أنها محاولة منها للإفلات من التهمة.

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وتوجه مواطن وزوجته، في الكويت، بطفليهما الرضيعين إلى المستشفى، حيث تبين وجود آثار ضرب عليهما ما استدعى دخولهما غرفة الإنعاش، ليوجه الأب أصابع الاتهام الى الخادمة.

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