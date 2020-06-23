بعد البوش والحسنة.. قدم سيليكون صناعي بألوان وأحجام مختلفة "وبالمانيكير"

لا يزال عالم الفتيات يبتكر أمورا لا تخطر على بال، خاصة تلك الأمور التي تتعلق بالتجميل، فنجد "شعر ورموش صناعية، تاتو شفاه وحواجب، حسنة على الجسد صناعية، ولا مانع من ملابس داخلية من السيليكون، لكي تظهرك بقوام أكثر أنوثة"، أمور عديدة باتت تجتاح عالم الفتيات، بأسعار متفاوتة، وخامات مختلفة لكي تناسب جميع الأحجام والأذواق.

واليوم، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأقدام صناعية من السيليكون، حتى ترتديها الفتيات.

"لو متضايقة من شكل رجلك، متاح نص مشط رجل، أو مشط ونص قصبة".. هكذا تداولت بعض الصفحات التجارية صور المنتج، لتسويقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث جرى عرض ما يشبه القدم الطبيعي، بلون الجلد، فضلا عن تزويده بأظافر مُقلمة، مع بعض الأظافر الصناعية المزودة بالطلاء الملون أو" الفرنش".

الفتيات بين القبول والرفض

وسرعان ما تفاعلت الفتيات مع الأمر، فالبعض وجد أنها موضة غير محبذة أو مقبولة: "شكلها مش حلو ومقرف"، و"إيه الرعب ده؟ كأني هيكل عظمى" و"إفرض وقع من رجلي، إيه الموقف ساعتها؟".

في حين وجدت أخريات أن الأمر مفيد: "فكرة حلوة مش محتاجة تزيلي شعر زائد أو تحطي مانيكير"، و"تنفع في الصيف عشان شكلها حلو في الأحذية المفتوحة، ولونها مش هيتغير مع الشمس".

وبالبحث عن تلك الأقدام الصناعية، وجد لأنها تستخدم كأطراف تعويضية لمن اضطر لبتر قدميه أو جزء منها، لتعويضه عن وظائف القدم.

وتتميز الأقدام الصناعية بالآتي:

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قابليتها للحركة مثل حركة القدم الأصلية.

خفة وزنها.

توافر قطع غيار لها.

غير معرضة للتلف السريع.

أحجام مختلفة، ويمكن تصنيعها حسب الطلب.

لها درجات متعددة من الألوان، تناسب درجات البشرة المختلفة.

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