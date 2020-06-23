دراسة حديثة تكشف عن مشروب مذهل يساعد في التخلص من دهون البطن

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوصت دراسة حديثة بمشروب مذهل أقرب إلى حد كبير من “المياه الغازية” للتخلص من دهون البطن” الكرش” .
وأشار موقع “تايمز نيوز ناو” إلى أن هذا المشروب السحري هو مزيج “خل التفاح” مع “بيكنغ صودا” أو “صودا الخبز”- وفقاُ لـ”سبوتنيك”-.
ولفت الموقع إلى أن هذا المزيج له مفعول السحر في فقدان الوزن بسرعة وسهولة ومن دون أي مشاكل صحية مترتبة على هذا الأمر.
ويساعد مزيج “خل التفاح وصودا الخبر” في خلق بيئة استقلابية صحية قلوية، وتعمل على تقوية جهاز المناعة مع تعزيز صحة الشعر والجلد.
وأظهرت الأبحاث أن خل التفاح يمكن أن يقدم العديد من الفوائد الصحية لفقدان الوزن، حيث يمكن أن يساعد حمض الأسيتيك، المكون النشط الرئيسي في خل التفاح، على فقدان الدهون من خلال تحسين التمثيل الغذائي، وزيادة حرق الدهون، وتقليل تخزين الدهون في البطن والكبد، وقمع الشهية، وما إلى ذلك من أمور.
وبالمثل، تؤكد بعض الدراسات أن صودا الخبز قد تكون أداة فعالة لإذابة الدهون بشكل أسرع.
وتظهر بعض الدراسات أن صودا الخبز يمكنها تهدئة عسر الهضم وتكسير الدهون ومساعدتك على إنهاء مشاكل الانتفاخ.
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