شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها زيادة ساعات العمل.. استشاري يحذر من خطوط حمراء تؤثر على صحة الإنسان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أن هناك خطوط حمراء يجب ألا يتجاوزها الشخص للحفاظ على صحته.
وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع” تويتر” أن هذه الخطوط الحمراء تتمثل في ألا تتجاوز نسبة السكر الصائم 126، والكوليسترول الضار 135، والضغط 130 على 80، وساعات العمل أسبوعيا 40 ساعة.
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