تجربة تثبت فاعلية لقاح ضد كورونا.. السر في الجرعة المنشطة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثبتت تجربة للقاح شركة أسترازينيكا التجريبي المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على الخنازير أن جرعتين من اللقاح أنتجتا استجابة أكبر من جرعة واحدة لإنتاج الأجسام المضادة.

وأثبت البحث الذي نشره معهد بيربرايت البريطاني، الثلاثاء، أن إعطاء جرعة رئيسية أولية وبعدها جرعة منشطة من اللقاح أنتج استجابة مناعية أقوى من جرعة واحدة.

ويشير ذلك إلى أن أسلوب الجرعتين يمكن أن يكون أكثر فاعلية في الحصول على حماية من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وقال فريق معهد بيربرايت "رصد الباحثون زيادة ملحوظة في الأجسام المضادة التي تتصل بالفيروس بطريقة تمنع الإصابة"، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

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وأضافوا أن مستوى الاستجابة المناعية الذي سيكون مطلوبا لحماية البشر لم يُعرف حتى الآن.

وقال براين تشارلزتون مدير معهد بيربرايت "هذه النتائج تبدو مشجعة على أن الحصول على جرعتين، يعزز استجابة الأجسام المضادة التي يمكنها تحييد الفيروس لكن المهم هو الاستجابة لدى البشر".

ويتم تجريب اللقاح على البشر بالفعل وتقول أسترازينيكا إنها تأمل في الحصول على بيانات عن الفاعلية في وقت لاحق هذا العام.