كثرة استخدام الموبايل تؤذي اليدين.. 8 نصائح للوقاية

يقضي الشخص العادي متوسط 5 ساعات يوميًا على هاتفه المحمول، وهو ما يزيد من آلام اليدين وفرص الإصابة بمتلازمة النفق الرسغي بسبب الضغط على العصب المتوسط، الذي يؤدي إلى آلام راحة اليد.

وقد تطورت الهواتف المحمولة عبر الزمن وازدادت أحجامها وأوزانها، الأمر الذي تسبب في ظهور آلام مستحدثة في اليدين والأصابع.

وتوصلت دراسة أجرتها منصة Flurry الخاصة بإحصائيات الهواتف الجوالة، إلى أن أغلب مستخدمي الموبايل يعانون من آلام متفاوتة في اليدين سواء الأصابع أو الرسغ أو حتى الكوع.





وفقًا لموقع "مويرثو" الأمريكي، تتسبب كثرة استخدام الهاتف في اللعب أو إرسال رسائل نصية، في الإصابة بالتهابات في الأصابع والرسع، وقد يتطور الأمر إلى إصابة الكوع بسبب ثنيه لفترات طويلة خلال حمل الهاتف.

وأوضح الموقع أن الأصبع الزنادية أو التهاب غمد الوتر من أكثر الإصابات شيوعًا الناجمة عن الإفراط في استخدام الهاتف، والتي تتسبب في الشعور بعدم الراحة والإزعاج للمصاب.

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وذكر الموقع، أن أغلب هذه الإصابات تنجم عن استخدام الهواتف كبيرة الحجم، وقد تؤدي إلى تشوه أصابع اليد خاصة الخنصر.





ويقدم الموقع بعض النصائح لتقليل آلام اليدين الناجمة عن الإفراط في استخدام الهواتف المحمولة.

1- بدل في استخدام يديك، وحاول استخدام كلتا اليدين ربما في المستقبل تأخذ شركات الهواتف المحمولة بعين الاعتبار آلام اليدين وتضع تصميمات أكثر عملية وراحة، لكن حتى ذلك الوقت عليك باتباع نصائح الخبراء لتجنب آلام اليدين.

2- قلل من كتابة الرسائل النصية، وحاول اختصارها قدر الإمكان، أما في حالة إرسال رسائل طويلة عليك باختيار خاصة "فويس نوت" أو رسالة صوتية لإراحة مفاصل يديك.

3- خذ استراحة قصيرة وضع هاتفك جانبًا، قبل أن تشعر بآلام اليدين.

4- حاول تقسيم وقت ألعاب الفيديو أو محادثات الأصدقاء إلى جلسات أصغر.

5- قم بتمارين يدين خلال استخدام الهاتف، وشد أصابعك ومعصمك وساعديك قدر المستطاع.

6- إذا شعرت بازدياد آلام يديك، عليك بأخذ أقراص مسكنة لتقليل الالتهاب والتورم.

7- ضع هاتفك على المنضدة بدلًا من حمله، إذ يتسبب وزن الهواتف الكبيرة في زيادة الشعور بالألم.

8- استشر الطبيب في حالة شعورك بتنميل أو تشنجات بعد استخدام هاتفك.