لا تدع الحر يسلبك راحتك.. 6 نصائح لنوم أفضل في الصيف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع بداية فصل الصيف وما يتخلله من موجات شديدة الحرارة ومرتفعة الرطوبة، يكون النوم الجيد عادة أولى الضحايا. نشر موقع "نت دكتور" البريطاني طرقا تساعد في الحصول على أكبر قدر من الراحة والنوم الكافي في ليالي الصيف الحارة وهي:

1- جهز غرفة نومك لاستقبال الموجة الحارة

الخطوة الأولى التي يمكنك اتخاذها لمحاربة الحر الزائد ليلا هي تجهيز غرفة نومك أثناء النهار ومن ذلك إبقاء النوافذ والستائر مغلقة معظم اليوم فهذا من شأنه منع الحرارة من الدخول إلى الغرفة وتقليل درجة حرارتها ومع بدء الشمس في الغروب تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، افتح النوافذ لإدخال بعد النسيم اللطيف ليلا.

2- ارتد ملابس قطنية في السرير

تؤثر حاول قدر الإمكان ارتداء ملابس نوم من الألياف الطبيعية للحفاظ على تبريد جسمك. يوصي الخبراء بارتداء الملابس القطنية الفضفاضة وتجنب الخامات الاصطناعية التي تتشبث بجسمك أثناء النوم. يتميز القطن بخصائص امتصاص الرطوبة التي تساعد على منع التعرق وتسمح في النهاية بتحسين مستوى الراحة.

3- ضع مفارش السرير في "الفريزر"

إذا كان لديك فريزر كبير الحجم، يمكنك استغلال ذلك في وضع مفارش وأغطية السرير داخله قبل وقت النوم بفترة كافية لمنحها بعض الإنتعاش والبرودة. كملاذ أخير، يمكنك لف المناشف الرطبة حول القدمين للحصول على بعض الراحة المؤقتة لبضع ساعات، ولكن تجنب ذلك إذا كانت غرفتك ليست جيدة التهوية أو تعاني من الرطوبة.

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4- أغلق جميع الأجهزة الإلكترونية

النوم الجيد ضروري جدا للجسم ومشاركة غرفة نومك مع العديد من الأجهزة الكهربائية يمكن أن يؤثر على جودته لذلك يفضل إطفاء أي جهاز كهربائي غير ضروري قبل النوم إذ تطلق هذه الأجهزة مثل التليفزيونات وأجهزة اللاب توب وحتى اللمبات سخونة وحرارة هائلة في المكان.

5- استخدم مروحة صغيرة

إذا لم توفر لك النوافذ المفتوحة ليلا الهواء المنعش المطلوب، يمكنك اللجوء إلى مروحة صغيرة لمنحك قليل من النسيم البارد أثناء النوم. ويقول الخبراء إن الصوت الذي تصدره المروحة المشغلة يساعد كثيرا على النوم وبذلك تكون حصلت على ميزتين مرة واحدة.

6- نم بمفردك

وجود شخص إضافي في غرفة النوم يزيد من حرارة الغرفة نظرا لما يبعثه جسم الإنسان نفسه من حرارة ما يجعل من الصعب النوم في شهور الصيف. لذلك يفضل النوم بمفردك في الصيف للسماح للجسم بالاسترخاء وتنفيس الحرارة الداخلية بشكل أكبر.