العميد خالد المحجوب لـ"الخليج 365": الجيش الليبي يقصف بالمدفعية والطيران تجمعات للمرتزقة الأتراك والمليشيات غرب سرت المزيد

أعلن مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش الليبي العميد خالد المحجوب، الثلاثاء، أن القوات الجوية والمدفعية استهدفت ارتالا عسكرية كانت تتحرك شرق مصراته وغرب سرت.



وقال المحجوب، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الجيش سيستهدف أي تحرك في منطقة الحظر التي فرضها الأحد.

وأشار إلى أن المليشيات أطلقت عدة صواريخ جراد، ورد الجيش بالطيران ووابل من الصواريخ عليها.

وكان اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي قد قال، الأحد، إن قوات الجيش تدافع عن كرامة وحرية واستقلال ليبيا ضد الاحتلال التركي الغاشم، معلنا منطقة حظر طيران بطول 195 كيلومتر تبدأ من شرق سرت .

Advertisements

وأضاف المسماري، أنه تم إصدار توجيه بمنع نقل أي معلومات عسكرية عن تحركات القوات المسلحة الليبية، مؤكدا أنه سيتم التعامل مع أي هدف في منطقة الحظر الجوي المفروض

وتستهدف تركيا وميليشيات السراج الموالية لها مدينة سرت والجفرة وسط ليبيا طمعا في السطو على المقدرات النفطية الليبية في المنطقة.

وعززت القيادة العامة للجيش الليبي قواتها في خط المواجهة مع المرتزقة الأتراك والميليشيات الليبية الموالية لها بقوات ضخمة من الصاعقة والمدفعية مع الغطاء الجوي.

والثلاثاء، اعتمد الجيش الليبي خطة جديدة متكاملة لتأمين المنشآت النفطية خاصة بعد التهديدات التركية والميليشيات الليبية التابعة لها.

جاء ذلك في اعقاب اجتماع موسع في مقر جهاز حرس المنشآت النفطية ضم الأجهزة المعنية والمكلفة من قبل القيادة للجيش الليبي ضم اللواء ناجي المغربي رئيس جهاز حرس المنشات النفطية واللواء ونيس بوخماده أمر قوات الخاصة الصاعقة بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية واللواء موسي المعداني رئيس غرفة عمليات رأس لانوف وأمري الواحدات والعمليات بحرس المنشآت النفطية والقوات الخاصه وغرفة عمليات رأس لانوف.