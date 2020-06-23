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جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس في القدس المزيد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

داوود عبدالرؤوف - الضفة الغربية

الثلاثاء 2020/6/23 06:08 م بتوقيت أبوظبي

 

أطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطيني شمال شرق بيت لحم بالضفة الغربية بعد اتهامه بمحاولة دهس عناصر شرطة. 

وزعمت الشرطة الإسرائيلية أن فلسطينيا حاول دهس عناصر الشرطة في حاجز عسكري إسرائيلي عندما تم إطلاق النار عليه.

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ووصفت الشرطة الإسرائيلية حالة الفلسطيني بأنها حرجة.

وأشارت إلى أنه لم يصب أي شرطي بالحادث.


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