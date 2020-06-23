داوود عبدالرؤوف - الضفة الغربيةالثلاثاء 2020/6/23 06:08 م بتوقيت أبوظبي
أطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطيني شمال شرق بيت لحم بالضفة الغربية بعد اتهامه بمحاولة دهس عناصر شرطة.
وزعمت الشرطة الإسرائيلية أن فلسطينيا حاول دهس عناصر الشرطة في حاجز عسكري إسرائيلي عندما تم إطلاق النار عليه.
ووصفت الشرطة الإسرائيلية حالة الفلسطيني بأنها حرجة.
وأشارت إلى أنه لم يصب أي شرطي بالحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس في القدس المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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