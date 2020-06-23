"iOS 14".. مميزات مثيرة في نظام تشغيل أبل الجديد

أعلنت شركة أبل Apple عملاق التكنولوجيا الأمريكية عن نظام تشغيلها الجديد "iOS 14"، وذلك خلال مؤتمرها السنوي الذي يعقد الإثنين، عبر شبكة الإنترنت.



ويأتي نظام "iOS 14" بأكبر تغيير على الشاشة الرئيسية منذ سنوات، وسمحت الشركة من خلال النظام الجديد بإضافة الأدوات إلى الشاشة الرئيسية لتكون جنبًا إلى جنب مع تطبيقات المستخدم، حيث يمكن إضافة الأدوات وتخصيصها بسهولة.

وأضافت "أبل" أداة "Smart Stack" الجديدة، والتي تعرض تلقائيًا التطبيقات ذات الصلة بناءً على الوقت من اليوم.

وأعلنت "أبل" أيضًا عن طريقة عرض "مكتبة التطبيقات" الجديدة التي تنظم التطبيقات تلقائيًا في مجموعات وقوائم جديدة، وبفضل هذه الطريقة أصبح بإمكان المستخدم إخفاء التطبيقات على الشاشة الرئيسية، وتأتي بميزات التجميع الذكية، مثل سحب جميع ألعاب "Apple Arcade" تلقائيًا في دفعة واحدة.

وفي ميزة جديدة أخرى، أضافت الشركة خاصية "صورة في صورة" على مستوى النظام إلى مقاطع فيديو، تمامًا كما هو الحال في macOS، إذ يمكن تمرير مقاطع الفيديو فوق التطبيقات، وتعديل حجمها، وسحبها على جانب الشاشة لمتابعة اللعب في الخلفية.

وأضافت الشركة تحسينات جديدة على مساعدها الصوتي "سيري"، وسيظهر مع رمز كرتوني جديد أكبر يظهر عند الاستدعاء، وسوف يدعم الآن إرسال الرسائل الصوتية.

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وأضافت أبل لمساعدها الصوتي دعمًا محسنًا للترجمة، كجزء من تطبيق ترجمة جديد، وسيساعد في الترجمات التي ستعمل حتى في وضع عدم الاتصال تمامًا.

وكشفت شركة أبل اليوم، أن "سيري" يخدم الآن أيضًا 25 مليار طلب شهريًا.

وأوضحت الشركة أن "iOS 14" يدعم تطبيق "Apple Messages" بمزايا جديدة، أبرزها الرسائل الجماعية، مع دعم الردود المضمنة وخيارات الإخطار الأفضل، كما يتمكن المستخدم من تثبيت أهم المحادثات، بالإضافة إلى خيارات Memoji جديدة.

App Library

وتعمل App Library على تجميع التطبيقات في مجلدات خاصة، بدلًا من ترك عشرات التطبيقات على الشاشة وصعوبة التنقل بينها.

وأصبح بالإمكان حذف صفحات التطبيقات وبالتالي تحويل التطبيقات الكثيرة ضمن مجلدات في صفحة واحدة، وهذه المجلدات ستجمع التطبيقات المتشابهة معًا في مكان واحد لتجعل الوصول إليها أسهل، بنفس الطريقة على نظام تشغيل أندرويد.

وتتيح App Library التحكم أكثر في شكل الشاشة الرئيسية ومكان اختصارات التطبيقات أو الودجيت، فبدلًا من حصر وضع الودجيت على يسار الشاشة في آيفون، سيكون هناك إمكانية لتغيير مكان تواجدها ووضعها بين التطبيقات.

مزايا iOS 14

وضمن المزايا الجديدة في نظام iOS 14 كانت هناك ميزة حاضرة للمطورين ومساعدتهم على تشجيع المستخدمين لتحميل تطبيقاتهم باسم App Clips. تتيح الميزة للمستخدمين تجربة ميزة محددة من التطبيقات دون تنزيل التطبيق بشكل كامل على أجهزتهم.