ما قصة زهرة النيل الجميلة التي تهدد ثروة العراق السمكية؟

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جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser بعد دخولها العراق عام ألفين قادمة من نهر النيل.. زهرة النيل الجميلة التي تعد من أخطر النباتات ضرراً على الإنسان وبيئته في العالم باتت تهدد الثروة السمكية في نهر الفرات لاستهلاكها كميات كبيرة من المياه

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