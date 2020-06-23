وصفات بسيطة من الأرز المطحون لتفتيح البشرة والشفاة تعرفي عليها

تبحث المرأة عن طرق عديدة للعناية ببشرتها والحفاظ عليها وتفتحيها .

يسبب فصل الصيف بدرجة حرارته المرتفعة وأشعة الشمس الإرهاق للبشرة وجفافها، تظهر أيضًا بعض البقع الداكنة على الوجه التي تسبب الإسمرار للبشرة إذا لم يتم العناية بها والحرص على وضع واقي أشعة الشمس. لكن هناك حل أمثل وسريع لتفتيح البشرة والشفاه قبل قدوم العيد. هذا الحل متوفر في منزلك وهو الأرز المطحون!

يتميز بالعديد من الفوائد الجمالية لبشرتكِ أهمها التفتيح والترطيب وشد البشرة، يعالج أيضًا الكثير من المشاكل الجلدية التي تصيب البشرة كالإلتهابات والإحمرار فهو يحتوي على مركبات فينوليّة تعمل على الحد من احمرار وتهيج البشرة. يحتوي أيضًًا على مواد مضادة للأكسدة تعمل على محاربة التجاعيد المبكرة وشدها بالإضافة إلى أنه يساهم في تنعيم الشفاه وتقشيرها ويحافظ على رطوبة البشرة و علاج حب الشباب.

من أهم الوصفات السحرية لتنعيم البشرة وتفتيحها هي وصفة الأرز المطحون مع السكر والحليب.

يمكنكِ تحضيرها في المنزل عن طريق مزج ملعقتان كبيرتان من الأرز المطحون مع نفس الكمية من السكر المطحون وملعقة من الحليب. يمزج الخليط جيدًا لكي تصبح عجينة متماسكة و تطبق على الوجه وعلى الشفتين. تترك لمدة نصف ساعة ثم يُغسل الوجه جيدًا بالماء. تكرر هذه الوصفة لمدة 3 أيام و سوف تنبهري بالنتائج لأن تفاعل الارز مع السكر والحليب يجعل بشرتكِ فاتحة وناعمة وستحصلين على شفاه رطبة وخالية من التقشير والتشقق.

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وكذلك الأرز المطحون وصودا الخبز يقومان بإمتصاص الزيوت الزائدة والمتكونة على البشرة الدهنية، كما يساهمان في تعزيز صحة البشرة و لا يسمحان بظهور حب الشباب او البثور السوداء. تساعد هذه الوصفة أيضًا على شد تجاعيد الوجه ويجعل البشرة نضرة وصافية وخالية من أي شوائب. جهزي ملعقتان كبيرتان من الأرز المطحون مع ملعقة من العسل الذي يعمل على تنقية البشرة وازالة الخلايا الميتة و مقدار قليل من صودا الخبز الذي يعالج حروق الشمس ويفتح البشرة. اخلطي هذه المكونات جيدًا ثم قومي بتوزيعها على البشرة و اتركيها لمدة 20 دقيقة ثم أشطفيها بالماء جيدًا. كرري هذه الوصفة يوميًا لمدة 3 أيام.

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