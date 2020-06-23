شكرا لقرائتكم خبر عن جرعتان من لقاح أكسفورد تنتجان أجساما مضادة أكثر من جرعة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوكالة رويترز أن تجربة لقاح كورونا الخاص بجامعة أكسفورد والذى ستصنعه شركة استرا زينيكا في الخنازير وجدت أن جرعتين من اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد أنتجت استجابة أضداد واجسام مضادة أكبر من جرعة واحدة.

وجد البحث الصادر عن معهد بيربرايت البريطاني أن إعطاء جرعة أولية متبوعة بجرعة معززة من اللقاح أثار استجابة مناعية أكبر من جرعة واحدة مما يشير إلى أن نهج الجرعتين قد يكون أكثر فعالية في الحصول على الحماية ضد المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

Advertisements

وتم تطوير لقاح ChAdOx1 nCoV-19 في الأصل من قبل الباحثين في جامعة أكسفورد ، الذين يعملون الآن مع AstraZeneca على التطوير والإنتاج.

ويخضع اللقاح بالفعل لتجارب بشرية في منتصف المرحلة ، وقالت AstraZeneca أنها تأمل في الحصول على بيانات تظهر الفعالية في وقت لاحق من هذا العام.

وتعتبر الخنازير نموذجًا بحثيًا مفيدًا لهذا النوع من اللقاحات وقد تمكنت تجارب أخرى من توقع نتائج اللقاح في البشر ، خاصة في دراسات الإنفلونزا.