شكرا لقرائتكم خبر عن الخنازير تثبت فاعلية للقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا عند تناول جرعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت تجربة للقاح شركة أسترازينيكا التجريبي المضاد لكوفيد-19 على الخنازير أن جرعتين من اللقاح أنتجتا استجابة أكبر من جرعة واحدة لإنتاج الأجسام المضادة.

وأثبت البحث الذي نشره معهد بيربرايت البريطاني اليوم الثلاثاء أن إعطاء جرعة رئيسية أولية وبعدها جرعة منشطة من اللقاح أنتج استجابة مناعية أقوى من جرعة واحدة. ويشير ذلك إلى أن أسلوب الجرعتين يمكن أن يكون أكثر فاعلية في الحصول على حماية من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وقال فريق معهد بيربرايت في بيان "رصد الباحثون زيادة ملحوظة في الأجسام المضادة التي تتصل بالفيروس بطريقة تمنع الإصابة".

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وأضافوا أن مستوى الاستجابة المناعية الذي سيكون مطلوبا لحماية البشر لم يُعرف حتى الآن.

وقال براين تشارلزتون مدير معهد بيربرايت "هذه النتائج تبدو مشجعة على أن الحصول على جرعتين... يعزز استجابة الأجسام المضادة التي يمكنها تحييد الفيروس لكن المهم هو الاستجابة لدى البشر".

ويتم تجريب اللقاح على البشر بالفعل وتقول أسترازينيكا إنها تأمل في الحصول على بيانات عن الفاعلية في وقت لاحق هذا العام.