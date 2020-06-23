فيديو.. كورونا هيفضل عايش معانا بعد اكتشاف لقاح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن فيروس كورونا لن يختفى قريبا، حتى مع وجود لقاح، وسيصبح جزءا من الواقع الجديد الذى علينا أن نتقبله ونحاول التعايش معه، وهو ما انعكس فى خطط كثير من الحكومات حول العالم للخروج من المأزق الراهن.
فى هذا الفيديو، نتعرف معا على تحذيرات خبراء الأوبئة فى العالم من عدم القضاء على فيروس كورونا بسهولة، وما يجب علي البشرية فعله، إزاء هذه الحالة.
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