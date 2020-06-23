شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: مناعة المتعافين من «كورونا» في خطر.. والأجسام المضادة تنخفض بسرعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أفاد باحثون أن عودة فيروس كورونا للمتعافين منه ممكنة وفق دراسة صينية كشفت أن مستويات الأجسام المضادة لدى المتعافين من كوفيد-19 انخفضت بحدة ما بين شهرين وثلاثة أشهر من الإصابة سواء ظهرت عليهم الأعراض أم لم تظهر مما يثير الشكوك بشأن فترة المناعة من المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

و شملت الدراسة 37 مريضا ظهرت عليهم أعراض و37 مريضا بدون أعراض أن مستويات الأجسام المضادة انخفضت بشدة خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر لدى أكثر من 90 بالمئة ممن جاءت نتائج تحاليلهم إيجابية لنوع أساسي من الأجسام المضادة يفرزه الجسم بعد الإصابة ويعرف باسم (آي.جي.جي). وبلغ متوسط نسبة الانخفاض أكثر من 70 بالمئة للمرضى سواء بأعراض أو بدون.

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فاعلية “جوازات المناعة”

ووفقًا للبحث المنشور في “نيتشر مديسن”، فإن مخاطر استخدام ما يطلق عليه اسم “جوازات المناعة” من كوفيد-19 تحتمل العديد من الشكوك، لإمكانية تعرّض الشخص المتعافي أو حامل جواز المناعة للفيرس من جديد، بحسب رويترز.

وتبحث سلطات الصحة في بعض الدول مثل ألمانيا البعد الأخلاقي وإمكانية السماح لمن تأتي نتائج فحوص الأجسام المضادة لديهم إيجابية بالتحرك بحرية أكبر من غيرهم.

وأجرى الدراسة باحثون من كلية طب جامعة تشونغتشينغ وهي أحد فروع المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومؤسسات أخرى.