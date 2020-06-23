أصحاب البشرة السمراء الأكثر إصابة بكورونا في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات حكومية أمريكية أن عدد الأمريكيين "ذوي البشرة السمراء" المسجلين في قوائم الرعاية الصحية ودخلوا المستشفيات للعلاج من مرض كوفيد-19 يزيد أربع مرات على نظرائهم البيض الأمر الذي يبرز الفروق العرقية الكبيرة في الأوضاع لصحية للأمريكيين خلال الجائحة.

وقالت سيما فيرما مديرة مراكز الرعاية الطبية الحكومية (ميديكير وميديكيد) التي نشرت البيانات "تعكس الفروق في البيانات تحديات قديمة تواجه جماعات الأقليات والبالغين الأكبر في السن وأصحاب الدخول المنخفضة"، وفقا لما نقلته "رويترز".

وأظهرت البيانات أن الفحوص أثبتت إصابة أكثر من 325 ألف مستفيد من برنامج التأمين الصحي (ميديكير) بكوفيد-19 في الفترة من أول يناير إلى 16 مايو ٢٠٢٠، وتلقى أكثر من 110 آلاف منهم العلاج في المستشفيات.

وتلقى الأمريكيون "ذوو البشرة السمراء" العلاج من المرض في المستشفى بمعدل 465 فردا من بين كل مئة ألف مستفيد "ذي بشرة سمراء" من ميديكير، وبالنسبة للجماعات العرقية الأخرى التي رصدتها مراكز الرعاية الطبية الحكومية، كانت معدلات تلقي العلاج من كوفيد-19 في المستشفى هي 258 للأمريكيين من أصل إسباني و187 للآسيويين و 123 لأصحاب "البشرة البيضاء".