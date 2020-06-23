وزير الحج السعودي: الحج هذا العام لحجاج الداخل فقط ولا استثناءات.. والحجر الصحي إلزامي بعد أداء المناسك المزيد

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل السعودية.

ويأتي هذا الإجراء حرصًا على إقامة فريضة الحج بشكل آمن صحيا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

وعقدت كل من وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة في السعودية، الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا لتسليط الضوء حول المستجدات وشروط فريضة الحج للعام الجاري.

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وقال الدكتور محمد صالح بن طاهر بن بنتن وزير الحج والعمرة في السعودية إنه في ظل استمرار الجائحة وسهولة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي، تقرر إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج، من مختلف الجنسيات الموجودين والمقيمين في المملكة بشكل آمن وصحي بما يحقق التباعد الاجتماعي.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية تتشرف في كل عام في خدمة الملايين من ضيوف الرحمن وتعمل على تسهيل وتيسير كل السبل والإجراءات لعموم المسلمين من مختلف الجنسيات، للقدوم لأداء مناسك الحج والعمرة.

بدوره، أكد توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي أن المملكة وضعت خطة صحية وإجراءات مشددة لحجاج هذا العام تبدأ قبل وصولهم للمشاعر المقدسة فيتم أخذ فحوصات لهم للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وأوضح أنه سيتم تجهيز طواقم طبية ترافق الحجاج في مناسكهم وتم تخصيص مستشفى تحسبا لأي طارئ ومركز صحي في مشعر عرفات، مشيرا إلى إنه سيتم إخضاع الحجاج للحجر المنزلي بعد أدائهم المناسك.